Депутат Госдумы РФ Милонов: «Если бы белорусскую сборную не допустили к участию в Олимпийских играх, то же самое должны были бы сделать русские»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов объяснил, почему предложил национальным олимпийским комитетам стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), а также Беларуси, Казахстана и Киргизии отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в знак солидарности с Россией.

– Какой реакции вы ждете от стран, которым предложили в знак солидарности с Россией отказаться от участия в Олимпиаде?

– Это мое мнение. Я считаю, что недопуск России – это очевидно политическое решение. Просто отдельные страны хотят получить больше медалей, чем бы они получили при участии России. Это нечестные игры, а в недобросовестных играх нет никакого смысла участвовать. Ведь уже сам смысл олимпийского движения полностью уничтожен.

– Много говорят о том, что спорт вне политики, но если мы «проявим солидарность» и откажемся от участия в Олимпиаде, то не будет ли это политической солидарностью спортсменов?

– Это вопрос личного выбора. Поскольку я считаю, что мы являемся единой нацией, то если бы белорусскую сборную не допустили к участию в Олимпийских играх, то же самое должны были бы сделать русские. Я бы поступил так. А так, вопрос, кто и как поступить – это вопрос его убеждений и собственной совести.

– Каждый хочет победить, стать первым, получить медаль, и для белорусского сборной отстранение от участия россиян выгодное – больше шансов на медали.

– Это позиция «власовская». Вопрос личного выбора. Никто не должен делать так, как я предложил. Но если мы, славяне, опять будем допускать, что нас эти плохие люди будут разделять, то грош нам цена. И дело не только в Олимпиаде. Ведь если нас будут разделять, а мы будем на это вестись, то получится, как с Югославией. Это моя позиция, спасибо, – сказал Милонов.