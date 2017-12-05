Путин заявил, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян до выступлений только под флагом МОК. Команда, которая сможет принять участие в Играх, будет называться «Олимпийские атлеты из России».

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», – сказал Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода.