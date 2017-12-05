|
Кубок ФИБА. «Цмокі» принимают «Альбу»
06.12.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок ФИБА
Группа F
Цмокi-Мiнск Беларусь – Альба Венгрия
6 декабря, 19.30
Бней Герцлия Израиль – Шарлеруа Бельгия
6 декабря, 19.30
Положение команд: «Шарлеруа» – 3-2, «Цмокi» – 3-2, «Альба» – 3-2, «Бней Герцлия» – 1-4.
Отметим, что во второй этап выходят две лучшие команды группы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок ФИБА Группа F Цмокi-Мiнск Беларусь – Альба Венгрия 6 декабря, 19.30 Бней Герцлия Израиль – Шарлеруа Бельгия 6 декабря, 19.30 Положение команд: «Шарлеруа» – 3-2,...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии