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Кубок ФИБА. «Цмокі» принимают «Альбу»

06.12.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок ФИБА

Группа F

Цмокi-Мiнск Беларусь – Альба Венгрия

6 декабря, 19.30

Бней Герцлия Израиль – Шарлеруа Бельгия

6 декабря, 19.30

Положение команд: «Шарлеруа» – 3-2, «Цмокi» – 3-2, «Альба» – 3-2, «Бней Герцлия» – 1-4.

Отметим, что во второй этап выходят две лучшие команды группы.

 
 
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Кубок ФИБА Группа F Цмокi-Мiнск Беларусь – Альба Венгрия 6 декабря, 19.30 Бней Герцлия Израиль – Шарлеруа Бельгия 6 декабря, 19.30 Положение команд: «Шарлеруа» – 3-2,...

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