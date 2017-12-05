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Российские власти не будут препятствовать участию спортсменов в ОИ в нейтральном статусе - Путин

06.12.2017 18:49 — Новости Спорта | БелТА  
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Российские власти не будут препятствовать участию спортсменов в ОИ в нейтральном статусе - Путин
Владимир Путин. Фото ТАСС

6 декабря, Нижний Новгород /БЕЛТА - ТАСС/. Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх. - Прим.), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

Путин обратил внимание, что многие спортсмены, в том числе которых он знает лично, "шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни". "Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что "нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, ознакомиться на бумаге, знать их в деталях". "Окончательное решение, конечно, должно принять Олимпийское собрание", - заключил президент, напомнив, что это мероприятие состоится на днях.

Путин считает, что Россия сама дала повод для решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении олимпийской сборной РФ от участия в Играх, но этим не совсем честно воспользовались. "Не совсем честно", пояснил он, потому что был задействован принцип коллективной ответственности. "Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается", - заметил президент России.

При этом Путин признался, что очень переживает за российских спортсменов-олимпийцев в связи с решением МОК.-0-

 
 
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6 декабря, Нижний Новгород /БЕЛТА - ТАСС/. Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе. Об...

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