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Зуб и Хохлов сохранят свои посты в солигорском «Шахтере» на следующий сезон
06.12.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Марек Зуб и Дмитрий Хохлов сохранят свои посты в солигорском
Зуб возглавил «горняков» в ходе сезона. Под руководством специалиста «Шахтер» финишировал на третьем месте в чемпионате Беларуси, набрав 65 очков в 30 матчах.
Хохлов занял пост спортивного директора в минувшее межсезонье и отвечал за комплектование команды.
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Как стало известно Tribuna.com, Марек Зуб и Дмитрий Хохлов сохранят свои посты в солигорском «Шахтере» на следующий сезон.
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