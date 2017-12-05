Зуб и Хохлов сохранят свои посты в солигорском «Шахтере» на следующий сезон

Как стало известно Tribuna.com, Марек Зуб и Дмитрий Хохлов сохранят свои посты в солигорском на следующий сезон.

Зуб возглавил «горняков» в ходе сезона. Под руководством специалиста «Шахтер» финишировал на третьем месте в чемпионате Беларуси, набрав 65 очков в 30 матчах.

Хохлов занял пост спортивного директора в минувшее межсезонье и отвечал за комплектование команды.