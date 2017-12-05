Максим Володько: «Какой бы состав ни выставил Венгер, БАТЭ будет очень трудно»

Защитник БАТЭ Максим Володько порассуждал о завтрашнем матче против «Арсенала».

- С какими мыслями отправились в Лондон?

– Как бы громко ни звучало, но жизнь в общем и турнирное положение в частности заставляют нас думать только о победе. И пока сохраняется хоть минимальный шанс зацепиться за путевку в нокаут-раунд, будем прилагать все усилия, чтобы им воспользоваться. Верим: нет ничего невозможного! При должном старании и, конечно, сопутствующем везении способны достичь поставленной цели.

- На календаре уже декабрь. Насколько сильно давит на организм скопившаяся за сезон усталость? Тяжело ли бороться с мыслями о предстоящем отпуске?

– Скрывать не стану – усталость чувствуется. Но силы еще есть, поэтому, уверен, выложимся по полной.

- Может ли фактор усталости сыграть против БАТЭ завтра?

– Не хочу говорить за всех. Но сильно сомневаюсь в том, что кто-то из ребят мысленно уже в отпуске. У нас в команде только профессионалы. Потому, пока не сыгран последний матч, никто себя щадить не станет. И с настроем проблем быть не должно.

- С точки зрения турнирной ситуации, четверговый поединок «Арсеналу» не нужен. Как думаешь, каким будет состав «канониров»? Чего стоит ждать от Арсена Венгера и его команды?

– Очень сложно прогнозировать. Ведь в нашей группе «Арсенал» даже далеким от оптимального составом заметно превосходит конкурентов. Реальную силу этого клуба можно было оценить в недавнем матче премьер-лиги, в котором «канониры», хоть и уступили «Манчестеру Юнайтед», выглядели очень мощно. Смело скажу, что, какой бы состав ни выставил Арсен Венгер, БАТЭ будет очень трудно. Впрочем, нам к этому не привыкать.

- Кто из игроков «Арсенала» в противостоянии двухмесячной давности произвел наиболее сильное впечатление?

– Уилшер. Он работает с мячом безупречно – технично и быстро, потерь практически не допускает, все его передачи острые, поле видит отменно. Нам до его уровня еще расти и расти.

- И последний вопрос. Какому исходу завтрашнего матча ты не огорчишься?

– Если в Белграде будет зафиксирована ничья, то только победа в игре с «Арсеналом» принесет нам удовлетворение. Ну а если все же кто-то в поединке в столице Сербии возьмет верх, то, считаю, и ничья в Лондоне станет хорошим для БАТЭ результатом, – сказал Володько.