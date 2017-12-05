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«Арсенал» – БАТЭ. На матч продано более 50 тысяч билетов
06.12.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ продано более 50 тысяч билетов.
Сообщается, что в продаже остается еще около 10 тысяч билетов. Стадион «Эмирейтс» вмещает 60432 человека.
Напомним, игра «Арсенал» – БАТЭ состоится 7 декабря и начнется в 23.05 по белорусскому времени.
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На матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ продано более 50 тысяч билетов.
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