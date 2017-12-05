«Арсенал» – БАТЭ. На матч продано более 50 тысяч билетов

На матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ продано более 50 тысяч билетов.

Сообщается, что в продаже остается еще около 10 тысяч билетов. Стадион «Эмирейтс» вмещает 60432 человека.

Напомним, игра «Арсенал» – БАТЭ состоится 7 декабря и начнется в 23.05 по белорусскому времени.