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Чемпионат Беларуси. БГК разгромил «Кронон», «Гомель» оказался сильнее «Витязя»
06.12.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Кронон – БГК имени Мешкова – 20:34 (9:18)
6 декабря, 17.30. Гродно, Спорткомплекс «Виктория»
«Кронон»: Кревчик, Луня (1), Кобятко (1), Каштелян, Д. Янковский (5), Селицкий (1), Леонов, Науменко, Лукашевич, Несвадьба (6), Ничей, О. Тарасевич (1), Зубель (2), С. Янковский (3).
БГК имени Мешкова: Мацкевич, Черепенько, Миятович; Рутенко (3), Ященко (4), Шкуринский (4), Юринок (1), Шумак, Вукич (2), Разгор (3), Дорофеев, Куран (4), Сельвесюк (9), Лощаков (1), Астрашапкин (3).
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