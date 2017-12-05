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Чемпионат Беларуси. БГК разгромил «Кронон», «Гомель» оказался сильнее «Витязя»

06.12.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

Кронон – БГК имени Мешкова – 20:34 (9:18)

6 декабря, 17.30. Гродно, Спорткомплекс «Виктория»

«Кронон»: Кревчик, Луня (1), Кобятко (1), Каштелян, Д. Янковский (5), Селицкий (1), Леонов, Науменко, Лукашевич, Несвадьба (6), Ничей, О. Тарасевич (1), Зубель (2), С. Янковский (3).

БГК имени Мешкова: Мацкевич, Черепенько, Миятович; Рутенко (3), Ященко (4), Шкуринский (4), Юринок (1), Шумак, Вукич (2), Разгор (3), Дорофеев, Куран (4), Сельвесюк (9), Лощаков (1), Астрашапкин (3).

ВитязьГомель – 22:35 (10:17)

6 декабря, 18.00. Минск, РЦОР

«Гомель»: Подосинов, Ярошук; Ярош (1), Буйкевич (2), Климовец, Малышенко (6), Потороча (4), Сергель (7), Радкевич, Кожедуб (2), Бегун (3), Пархоменко (2), Смоликов, Потачиц (4), Зинченко (4), Степанов.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Чемпионат Беларуси Кронон – БГК имени Мешкова – 20:34 (9:18) 6 декабря, 17.30.

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