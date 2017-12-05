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Девятовский о решении МОК: «То, что сейчас переживает наша братская Россия – нам это очень понятно»

06.12.2017 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский прокомментировал решение МОК касательно участия России на Играх-2018.

«Презумпция невиновности тут вообще отсутствует. В моем случае была положительная проба, но я знал, что этого не может быть и боролся до конца. То, что сейчас переживает наша братская Россия – нам это очень понятно», – сказал Девятовский.

Напомним, в декабре 2008 года из-за повышенного содержания тестостерона, по решением Международного олимпийского комитета Девятовский был лишен награды за Игры-2008 (серебро) и подвергнут пожизненной дисквалификации. В июне 2010 года решения о дисквалификации были отменены Спортивным арбитражным судом в связи с нарушениями допущенными при проведении допинг-контроля, олимпийская медаль возвращена Девятовскому.

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский прокомментировал решение МОК касательно участия России на Играх-2018.

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