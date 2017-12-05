Карпин о работе в брестском «Динамо»: «Не знаю, откуда взялась новость и что это вообще такое»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить брестское «Динамо».

– Правда ли, что можете возглавить брестское ?

– Без понятия.

– Вам ничего не известно?

– Абсолютно.

– Но вам было бы интересно поработать в белорусском чемпионате?

– Не знаю, откуда взялась новость и что это вообще такое. Поэтому – без понятия, – сказал Карпин.

Сегодня Владимир Журавель покинул пост главного тренера брестского «Динамо». Клуб занял четвертое место в чемпионате Беларуси.