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Карпин о работе в брестском «Динамо»: «Не знаю, откуда взялась новость и что это вообще такое»
06.12.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал
– Правда ли, что можете возглавить брестское
– Без понятия.
– Вам ничего не известно?
– Абсолютно.
– Но вам было бы интересно поработать в белорусском чемпионате?
– Не знаю, откуда взялась новость и что это вообще такое. Поэтому – без понятия, – сказал Карпин.
Сегодня Владимир Журавель покинул пост главного тренера брестского «Динамо». Клуб занял четвертое место в чемпионате Беларуси.
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить брестское «Динамо».
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