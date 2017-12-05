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НБА. «Кливленд» – «Сакраменто», «Шарлотт» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
06.12.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Шарлотт» встретится с
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Кливленд» попытается продлить победную серию до отметки 13 в игре с «Сакраменто».
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