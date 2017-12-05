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НБА. «Кливленд» – «Сакраменто», «Шарлотт» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

06.12.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Кливленд» попытается продлить победную серию до отметки 13 в игре с «Сакраменто».

«Шарлотт» встретится с «Голден Стэйт», который из-за травмы потерял Стефена Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Атланта
Дата проведения
7 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Чикаго
Дата проведения
7 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Сакраменто
Дата проведения
7 декабря, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Бостон – Даллас
Дата проведения
7 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Мемфис
Дата проведения
7 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Голден Стэйт
Дата проведения
7 декабря, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Детройт
Дата проведения
7 декабря, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Денвер
Дата проведения
7 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Майами
Дата проведения
7 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Миннесота
Дата проведения
7 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 24
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Кливленд» попытается продлить победную серию до отметки 13 в игре с «Сакраменто».

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