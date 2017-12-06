Ольга Хижинкова: «Отставка Журавеля? Конечно, разговоры возникли не на пустом месте, но пока официальной информации я вам дать не могу»

Пресс-атташе брестского «Динамо» прокомментировала возможные кадровые изменения в команде.

О Журавеле

На нашем сайте ни одной новости относительно того, что сейчас происходит, все-таки пока нет. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть пока. Конечно, разговоры возникли не на пустом месте, но пока официальной информации я вам дать не могу.

Как только будут какие-то документы, свидетельствующие об этом (отставке Журавеля – прим.), мы тут же разместим информацию на официальном сайте. Пока таких документов нет, их никто не видел, и поэтому информации нет. Документов пока вы не найдете нигде, их не существует.

О Милевском

У него действительно есть предложения от других клубов. Артем и его агент пока не нашли альтернативы нашему клубу и хотят остаться в .

«Беларусь 5»: «Журавель подтвердил информацию о своей отставке»

Журавель хорошо выполнил свою работу в Бресте, и его отставка – это что-то странное