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Мутко о пожизненной дисквалификации от МОК: «Не время сейчас думать о себе, нужно защитить спортсменов»

06.12.2017 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что российским спортсменам, которые поедут в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом, будет оказана поддержка.

«Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом. Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас.

Участвовать в Олимпиаде – это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать всестороннюю поддержку. Другое дело, нам нужно сделать все, чтобы наш спортсмен при этом не подвергался какой-либо дискриминации, имел равные возможности.

Решение не считаю справедливым к нашим спортсменам, нашей стране, но сегодня это решение дает им право принять участие в Олимпиаде», – сказал Мутко.

Бывший министр спорта не стал комментировать решение МОК о пожизненной дисквалификации.

«Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов», – отметил чиновник.

 
 
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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что российским спортсменам, которые поедут в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом, будет оказана поддержка.

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