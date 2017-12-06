ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Долидович: «Рад, что у российских спортсменов остались шансы поехать на Олимпиаду»

06.12.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о ситуации вокруг участия сборной России на Олимпиаде-2018.

«Я рад, что у российских спортсменов остались шансы поехать на Олимпиаду. Как решит комиссия по допуску, не знает никто. Поехал бы сам или нет в такой же ситуации, не знаю. Со стороны всегда легче рассуждать, особенно если уже был на Олимпиаде. А как быть тем, кто впервые может туда поехать? Если есть шанс, надо использовать его по полной!» – сказал Долидович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о ситуации вокруг участия сборной России на Олимпиаде-2018.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Девятовский о решении МОК: «То, что сейчас переживает наша братская Россия – нам это очень понятно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика