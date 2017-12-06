|
Сергей Долидович: «Рад, что у российских спортсменов остались шансы поехать на Олимпиаду»
06.12.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о ситуации вокруг участия сборной России на Олимпиаде-2018.
«Я рад, что у российских спортсменов остались шансы поехать на Олимпиаду. Как решит комиссия по допуску, не знает никто. Поехал бы сам или нет в такой же ситуации, не знаю. Со стороны всегда легче рассуждать, особенно если уже был на Олимпиаде. А как быть тем, кто впервые может туда поехать? Если есть шанс, надо использовать его по полной!» – сказал Долидович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о ситуации вокруг участия сборной России на Олимпиаде-2018.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии