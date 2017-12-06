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Минское "Динамо" уступило на выезде "Нефтехимику"

06.12.2017 21:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Последняя встреча выездного турне минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге завершилась поражением от "Нефтехимика", матч состоялся в среду.

Минское "Динамо" уступило на выезде "Нефтехимику"
© Sputnik / Виктор Толочко
Начало матча "Динамо-Минск" - "Динамо Рига" перенесли из-за биатлона

Столичные "зубры" старались набрать очки в Нижнекамске, но не смогли. Единственную шайбу забросил нападающий "Динамо" Дмитрий Буйницкий.

Соперники белорусов из "Нефтехимика" забросили четыре шайбы. Команда проводит успешный сезон под руководством Андрея Назарова и находится на третьем месте в Восточной конференции.

Минское "Динамо" проиграло третий матч подряд в КХЛ. Ранее "зубры" уступили в гостях уфимскому "Салавату Юлаеву" и казанскому "Ак Барсу". Таким образом, минчане не смогли привезти с выезда очков.

Впереди у столичного клуба – домашние матчи с аутсайдерами Западной конференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее "зубры" в гостях проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" и казанскому "Ак Барсу".

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