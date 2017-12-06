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Минское "Динамо" уступило на выезде "Нефтехимику"
06.12.2017 21:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Последняя встреча выездного турне минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге завершилась поражением от "Нефтехимика", матч состоялся в среду.
© Sputnik / Виктор Толочко
Столичные "зубры" старались набрать очки в Нижнекамске, но не смогли. Единственную шайбу забросил нападающий "Динамо" Дмитрий Буйницкий.
Соперники белорусов из "Нефтехимика" забросили четыре шайбы. Команда проводит успешный сезон под руководством Андрея Назарова и находится на третьем месте в Восточной конференции.
Минское "Динамо" проиграло третий матч подряд в КХЛ. Ранее "зубры"
Впереди у столичного клуба – домашние матчи с аутсайдерами Западной конференции.
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Ранее "зубры" в гостях проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" и казанскому "Ак Барсу".
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