МИНСК, 6 дек — Sputnik. Последняя встреча выездного турне минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге завершилась поражением от "Нефтехимика", матч состоялся в среду.

Столичные "зубры" старались набрать очки в Нижнекамске, но не смогли. Единственную шайбу забросил нападающий "Динамо" Дмитрий Буйницкий.

Соперники белорусов из "Нефтехимика" забросили четыре шайбы. Команда проводит успешный сезон под руководством Андрея Назарова и находится на третьем месте в Восточной конференции.

Минское "Динамо" проиграло третий матч подряд в КХЛ. Ранее "зубры" уступили в гостях уфимскому "Салавату Юлаеву" и казанскому "Ак Барсу" . Таким образом, минчане не смогли привезти с выезда очков.

Впереди у столичного клуба – домашние матчи с аутсайдерами Западной конференции.