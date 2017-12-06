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«Ливерпуль», «Севилья», «Порту» и «Шахтер» вышли в плей-офф ЛЧ. Определились все участники
07.12.2017 00:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
В плей-офф турнира сыграют
Первое место в группе: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Рома»,
Второе место в группе: «Базель», «Бавария»,
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Сегодня определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
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