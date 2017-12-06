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«Ливерпуль», «Севилья», «Порту» и «Шахтер» вышли в плей-офф ЛЧ. Определились все участники

07.12.2017 00:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

В плей-офф турнира сыграют «Ливерпуль», «Севилья», «Порту» и «Шахтер».

Первое место в группе: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бешикташ», «Тоттенхэм».

Второе место в группе: «Базель», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Севилья», «Шахтер», «Порту», «Реал».

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Сегодня определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

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