|
«Спартак» проиграл «Ливерпулю» – 0:7. Это антирекорд российских клубов в Лиге чемпионов
07.12.2017 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Спартак» (7:0).
Это самое крупное поражение в истории выступлений российских клубов в турнире. До этого ЦСКА проигрывал на «Велодроме» «Марселю» – 0:6.
«Спартак» до сегодняшней игры больше пропускал лишь в Кубке УЕФА-1987/88 от «Вердера» (2:6), а самое крупное поражение в еврокубках клуб потерпел от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов-2002/03 (0:5).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Спартак» (7:0).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии