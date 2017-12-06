«Спартак» проиграл «Ливерпулю» – 0:7. Это антирекорд российских клубов в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Спартак» (7:0).

Это самое крупное поражение в истории выступлений российских клубов в турнире. До этого ЦСКА проигрывал на «Велодроме» «Марселю» – 0:6.

«Спартак» до сегодняшней игры больше пропускал лишь в Кубке УЕФА-1987/88 от «Вердера» (2:6), а самое крупное поражение в еврокубках клуб потерпел от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов-2002/03 (0:5).