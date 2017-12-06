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Кубок ФИБА. «Цмокі» во втором групповом этапе сыграют с «Баккен Беарз», «Сольноки Олай» и «Морнар Баром»
07.12.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Цмокі» с 4 победами в 6 матчах прошли в следующий раунд Кубка ФИБА с первого места.
Во втором групповом этапе «драконы» сыграют с датским клубом «Баккен Беарз», венгерским «Сольноки Олай» и черногорским «Морнар Баром».
20 декабря «Цмокі» встретятся в Минске с «Баккен Беарз».
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Кубок ФИБА. «Цмокі» во втором групповом этапе сыграют с «Баккен Беарз», «Сольноки Олай» и «Морнар Баром»
«Цмокі» с 4 победами в 6 матчах прошли в следующий раунд Кубка ФИБА с первого места.
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