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Кубок ФИБА. «Цмокі» во втором групповом этапе сыграют с «Баккен Беарз», «Сольноки Олай» и «Морнар Баром»

07.12.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Цмокі» с 4 победами в 6 матчах прошли в следующий раунд Кубка ФИБА с первого места.

Во втором групповом этапе «драконы» сыграют с датским клубом «Баккен Беарз», венгерским «Сольноки Олай» и черногорским «Морнар Баром».

20 декабря «Цмокі» встретятся в Минске с «Баккен Беарз».

 
Теги: Минск
 
 
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«Цмокі» с 4 победами в 6 матчах прошли в следующий раунд Кубка ФИБА с первого места.

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