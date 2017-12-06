Брестское «Динамо» подтвердило отставку Журавеля

Брестское «Динамо» сообщило об отставке Владимира Журавеля. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, Журавель подписал трехлетний контракт с брестчанами перед сезоном 2017 года.

Команда под руководством специалиста выиграла Кубок Беларуси, стала 4-й в чемпионате, во втором квалификационном раунде Лиги Европы проиграла австрийскому «Альтаху».

Ранее сообщалось , что Карпин, а также специалисты из Германии и Чехии входят в список кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо».

Как Журавеля убирали из брестского «Динамо»