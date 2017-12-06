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Брестское «Динамо» подтвердило отставку Журавеля
07.12.2017 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» сообщило об отставке Владимира Журавеля. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.
Напомним, Журавель подписал трехлетний контракт с брестчанами перед сезоном 2017 года.
Команда под руководством специалиста выиграла Кубок Беларуси, стала 4-й в чемпионате, во втором квалификационном раунде Лиги Европы проиграла австрийскому «Альтаху».
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Брестское «Динамо» сообщило об отставке Владимира Журавеля.
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