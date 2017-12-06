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Тренер минского "Динамо" прокомментировал поражение от "Нефтехимика"

07.12.2017 08:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал поражение от нижнекамского "Нефтехимика".

Накануне "зубры" на выезде проиграли "Нефтехимику" с разгромным счетом – 4:1. На послематчевой конференции тренеры двух хоккейных клубов прокомментировали игру своих подопечных.

Тренер минского "Динамо" прокомментировал поражение от "Нефтехимика"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Нижнекамцам удалось взять реванш за поражение в Минске, когда нам удалась такая же игра, как им сегодня", — сказал Дуайер. Он отметил, что "динамовцам" пришлось столкнуться с агрессивным оппонентом и играть на пределе возможностей.

По его словам, "зубры" в ходе встречи допустили ошибки, которыми и воспользовался соперник.

В свою очередь наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров отметил, что его подопечные в матче с минчанами хотели взять реванш за прошлое поражение в Минске. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и оппонентов за хорошую игру.

Это поражение стало третьим подряд для "Динамо" в КХЛ. Ранее клуб уступил на выезде "Салавату Юлаеву" (Уфа) и "Ак Барсу" (Казань).

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Теги: Минск
 
 
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Минчане, по мнению Дуайера, допустили ряд ошибок, которыми и воспользовались соперники.

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