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Тренер минского "Динамо" прокомментировал поражение от "Нефтехимика"
07.12.2017 08:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал поражение от нижнекамского "Нефтехимика".
Накануне "зубры"
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нижнекамцам удалось взять реванш за поражение в Минске, когда нам удалась такая же игра, как им сегодня", — сказал Дуайер. Он отметил, что "динамовцам" пришлось столкнуться с агрессивным оппонентом и играть на пределе возможностей.
По его словам, "зубры" в ходе встречи допустили ошибки, которыми и воспользовался соперник.
В свою очередь наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров отметил, что его подопечные в матче с минчанами хотели взять реванш за прошлое поражение в Минске. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и оппонентов за хорошую игру.
Это поражение стало третьим подряд для "Динамо" в КХЛ. Ранее клуб уступил на выезде
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Минчане, по мнению Дуайера, допустили ряд ошибок, которыми и воспользовались соперники.
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