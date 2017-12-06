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Лига чемпионов: "Ливерпуль" уничтожил дома "Спартак"

07.12.2017 00:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" с крупным счетом обыграл московский "Спартак" в матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Sputnik.

Матч заключительного тура группового раунда ЛЧ "Ливерпуль" — "Спартак" состоялся на стадионе "Энфилд". Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу мерсисайдцев. В составе победителей отметились Филиппе Коутиньо (4-я минута с пенальти, 14-я и 50-я минуты), Роберта Фирмино (18), Садио Мане (47 и 76) и Мохамед Салах (86).

В параллельном матче в квартете Е в Словении "Марибор" сенсационно обыграл испанскую "Севилью" — 1:1. У хозяев голом отметился Марокс Таварес (10), у гостей — Пауло Энрике Гансо (75).

По итогам шести туров положение команд в группе Е:

  1. "Ливерпуль" — 12 очков
  2. "Севилья" — 9
  3. "Спартак" — 6
  4. "Марибор" — 3

Таким образом, в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Ливерпуль" и "Севилья". "Спартак" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

В 1/8 финала ЛЧ также вышли "Манчестер Сити", "Шахтер" (Донецк), "Бешикташ", "Порту", "Тоттенхэм Хотспур" и "Реал". Накануне путевку в плей-офф оформили "Манчестер Юнайтед", "Базель", ПСЖ, "Бавария", "Рома", "Челси", "Барселона" и "Ювентус". 

 
Теги: Минск
 
 
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Гости пропустили первый мяч с пенальти уже на четвертой минуте, а к середине первого тайма проигрывали – 0:3.

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