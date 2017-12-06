Юрзинов возглавил «Сибирь», Зубов остался в тренерском штабе

Владимир Юрзинов, возглавлявший в прошлом сезоне китайский «Куньлунь», вернулся на пост главного тренера «Сибири».

52-летний специалист уже работал с новосибирским клубом в сезоне-2005/06.

Прежний главный тренер «Сибири» Павел Зубов остался в тренерском штабе команды.

«Сибирь» проиграла 5 последних матчей и в настоящее время занимает в таблице Восточной конференции 10-е место, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.