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Олимпиада-2018: Путин не поддержал бойкот, а МОК берет на себя расходы
07.12.2017 09:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Владимир Путин заявил в среду, что
Не будем никому ничего запрещать
"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать", — сказал Путин.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК)
От таком решении МОК Путин сказал, что "надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого". Но, по его мнению, этим поводом воспользовались не совсем честным образом, поскольку большинство обвинений основано на недоказанных и в значительной степени голословных фактах.
Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что его оценка не является окончательной,
МОК возьмет расходы на себя
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в среду, что поскольку МОК приглашает российских спортсменов, то возьмет на себя расходы на их участие в Олимпиаде 2018 года.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
"Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти атлеты не будут отличаться от других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, питаться бесплатно, будет оплачены расходы на часть обслуживающего персонала", — заявил на пресс-конференции Бах.
Спортсмены высказываются за участие
Не смотря на то, что в заявлениях политиков нередко
"Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все "чистые" спортсмены должны ехать", —заявил
© Sputnik/ Алексей Куденко
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан уже заявил, что выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе. "Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться", — отметил уроженец Сеула.
"Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эти Игры могут быть последними, и шанса выступить больше не будет. Также не надо забывать, что команда будет называться «Олимпийская команда от России», а не просто команда, выступающая под нейтральным флагом", — написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram.
А двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призвала спортсменов отчаиваться и добавила, что ехать на условиях, предложенных МОК сейчас, как "олимпийский спортсмен из России", она бы согласилась.
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подчеркнула, что российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду в Пхенчхане ради будущего.
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Российские власти не будут чинить препятствий российским спортсменам, которые захотят участвовать Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе, а МОК в свою...
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