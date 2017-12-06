Арсен Венгер: «В матче с БАТЭ на поле выйдут достаточно опытные футболисты»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с БАТЭ.

«То, что команда заняла первое место в группе, не сильно отразится на выборе стартового состава. У меня много игроков, которым необходима игровая практика.

На следующей неделе нам предстоит сыграть 3 матча, некоторым игрокам нужна практика, некоторым опытным игрокам. В матче с БАТЭ на поле выйдут достаточно опытные футболисты», – сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – БАТЭ состоится сегодня в 23.05 по белорусскому времени.