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Арсен Венгер: «В матче с БАТЭ на поле выйдут достаточно опытные футболисты»
07.12.2017 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с БАТЭ.
«То, что команда заняла первое место в группе, не сильно отразится на выборе стартового состава. У меня много игроков, которым необходима игровая практика.
На следующей неделе нам предстоит сыграть 3 матча, некоторым игрокам нужна практика, некоторым опытным игрокам. В матче с БАТЭ на поле выйдут достаточно опытные футболисты», – сказал Венгер.
Матч «Арсенал» – БАТЭ состоится сегодня в 23.05 по белорусскому времени.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с БАТЭ.
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