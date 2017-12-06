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Арсен Венгер: «В матче с БАТЭ на поле выйдут достаточно опытные футболисты»

07.12.2017 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с БАТЭ.

«То, что команда заняла первое место в группе, не сильно отразится на выборе стартового состава. У меня много игроков, которым необходима игровая практика.

На следующей неделе нам предстоит сыграть 3 матча, некоторым игрокам нужна практика, некоторым опытным игрокам. В матче с БАТЭ на поле выйдут достаточно опытные футболисты», – сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – БАТЭ состоится сегодня в 23.05 по белорусскому времени.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с БАТЭ.

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