Матч звезд НХЛ. Овечкин, Макдэвид, Стэмкос и Суббан лидируют в голосовании болельщиков

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал больше всех голосов в Столичном дивизионе в голосовании болельщиков за капитана команды на Матче звезд НХЛ, которое продлится до 1 января.

У россиянина 16,85% голосов – больше, чем у Сидни Кросби («Питтсбург, 15,92%), Джона Тавареса («Айлендерс», 13,2%) Фила Кессела («Питтсбург», 8,81%) и голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского (7,17%).

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, абсолютный лидер голосования, опережает всех в Тихоокеанском дивизионе (25,17%). Вслед за ним расположились Джонни Годро («Калгари», 17,05%), Джеймс Нил (10,77%), Марк-Андре Флери (оба – «Вегас», 10,08%) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 5,01%).

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (24,14%) идет первым в Атлантическом дивизионе. В топ-5 также входят его одноклубник Никита Кучеров (15,37%), Остон Мэттьюс («Торонто», 14,3%), Эрик Карлссон («Оттава», 7,21%) и вратарь «Монреаля» Кэри Прайс (4,89%).

В Центральном дивизионе лидирует защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан (12,77%). Он опережает Владимира Тарасенко («Сент-Луис», 11,27%), Патрика Кэйна («Чикаго», 10,97%), Нэтана Маккиннона («Колорадо», 7,28%) и Марка Шайфли («Виннипег», 7,23%).

Матч звезд НХЛ пройдет в Тампе в ночь на 29 января.