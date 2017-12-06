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Павел Кирильчик: «Батюшка на стадион приезжал. Поле на Маяковского освятил – мы сразу и выиграли»

07.12.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Ислочи» Павел Кирильчик рассказал о том, что помогло его команде сохранить прописку в высшей лиге.

- В первом круге команда показывала добротный футбол, но набрала мало очков. Почему?

– Вроде бы атаковали, играли вперед. Но многие не возвращались назад. Работали больше на личную статистику. Хотя в современном футболе принято так: вся команда атакует — вся и обороняется. А у нас в составе нет Месси, чтобы можно было себе позволить иное.

- Что делали, чтобы вернуть расположение Фортуны?

– В церковь, помню, ездили. И батюшка на стадион приезжал. Поле на Маяковского освятил — мы сразу и выиграли. Между прочим, у Бреста — 3:1. Даже несмотря на то, что еще при ничейном счете у нас Сверчинского удалили, – рассказал Кирильчик.

 
Теги: Брест
 
 
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Защитник «Ислочи» Павел Кирильчик рассказал о том, что помогло его команде сохранить прописку в высшей лиге.

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