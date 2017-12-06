Богданович: ситуация с Россией на Олимпиаде возмущает

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Ситуация с допуском России на зимние Олимпийские игры следующего года возмущает, заявил в четверг журналистам серебряный призер Олимпиады-2012, депутат Палаты представителей Беларуси Александр Богданович.

Во вторник МОК объявил о том, что Россия отстранена от Олимпийских игр, а "чистые" спортсмены из РФ могут принимать участие лишь под нейтральным флагом. Российские спортсмены примут решение на съезде 12 декабря, однако свое мнение уже высказал и президент страны Владимир Путин: он подчеркнул, что не призывает бойкотировать игры и дает спортсменам право выбора.

Свое мнение в связи с ситуацией вокруг Олимпиады высказал и белорусский парламентарий Богданович.

"Мое отношение к такому решению – крайне негативное. Теряется спортивный интерес и чистота спорта. Считаю, что такие методы не должны быть в спорте – он вне политики. (…) Если не будет России, неужели Олимпиада будет так интересна нашему континенту? Если не будет справедливости, разве это будет справедливая победа, а спортсмены, побеждающие в соревнованиях, будут себя чувствовать героями, если в них не участвовали представители сильнейших стран мира?" — рассказал Богданович.

Депутат признался: происходящее вокруг России его возмущает, а претензии ВАДА он считает необоснованными. "ВАДА предъявила претензии России, сама находясь в стране… Делайте то, как положено, не обвиняя Россию", — отметил он.

Уверен Богданович и в политической подоплеке решения МОК.

"Есть политическая подоплека. Есть единичные случаи во всех странах. Это выбор спортсмена. Если поймали спортсмена – отстраните его. Страна здесь ни при чем?" — высказался он.

Прокомментировал Богданович и заявление депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал страны СНГ и БРИКС в знак солидарности отказаться от участия в Олимпиаде. "У нас хватает своих проблем, чтобы из солидарности наказывать и своих спортсменов", — заключил парламентарий.