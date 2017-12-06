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Богданович о призыве Милонова отказаться от участия в Олимпиаде: «У нас хватает своих проблем, чтобы из солидарности наказывать и своих спортсменов»

07.12.2017 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский спортсмен, депутат Палаты представителей Александр Богданович признался, что решение Международного олимпийского комитета, принятое по отношению к сборной России о ее участии в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, его возмущает.

«Мое отношение к такому решению – крайне негативное. Теряется спортивный интерес и чистота спорта. Считаю, что такие методы не должны быть в спорте – он вне политики.

Если не будет России, неужели Олимпиада будет так интересна нашему континенту? Если не будет справедливости, разве это будет справедливая победа, а спортсмены, побеждающие в соревнованиях, будут себя чувствовать героями, если в них не участвовали представители сильнейших стран мира?

WADA предъявила претензии России, сама находясь в стране… Делайте то, как положено, не обвиняя Россию/

Есть политическая подоплека. Есть единичные случаи во всех странах. Это выбор спортсмена. Если поймали спортсмена – отстраните его. Страна здесь ни при чем», – сказал Богданович.

Прокомментировал Богданович и заявление депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал страны СНГ и БРИКС в знак солидарности отказаться от участия в Олимпиаде.

«У нас хватает своих проблем, чтобы из солидарности наказывать и своих спортсменов», — заключил парламентарий.

 

 
 
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Известный белорусский спортсмен, депутат Палаты представителей Александр Богданович признался, что решение Международного олимпийского комитета, принятое по...

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