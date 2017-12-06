Александр Володько: «При Ермаковиче БАТЭ завоевал четыре чемпионских титула. Наверное, те, кто скандировал «Уходи!» поняли, насколько были неправы»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько не сомневается в профессионализме Александра Ермаковича.

– Ермакович выглядит всегда спокойным. Бывает ли он зол? Как он себя вел в перерыве матча с «Городеей»?

– Меня не было в раздевалке в этот момент. (Александр пропускал матч из-за травмы — прим.). Но у нас все ребята опытные и в такой ситуации сами прекрасно понимали, что нужно костьми ложиться ради результата. А о Ермаковиче могу сказать, как о человеке очень устойчивом к любым раздражителям, который держит все эмоции в себе и никогда не срывается на игроках. Даже не знаю, что нужно сделать, чтобы вывести нашего тренера из себя.

– Кто в БАТЭ помимо Родионова ярко проявил себя в нынешнем сезоне, на ваш взгляд?

– Могу выделить Иванича, Стасевича и Гордейчука. Это было одно из лучших атакующих трио в нашем чемпионате. Они и голов много забили и по игре выглядели очень хорошо. Во втором круге был заметен, вернувшийся в команду Сигневич. Жаль, у Милуновича этот сезон получился не таким ярким – были травмы, которые не могли не сказаться. Но все равно Неманья смог поддерживать свою игру на достаточно высоком уровне.

– В этом сезоне болельщики не раз скандировали «Уходи!» в адрес Ермаковича. Этим они создавали дополнительное давление?

– Конечно. Мы всячески поддерживали Александра Владимировича. Я уже говорил, что он все эмоции держит в себе. Поэтому, одному Богу известно, как он это переживал. Любому будет неприятно, когда такое количество людей на родном стадионе скандируют подобное. Конечно, каждый имеют право на свое мнение, значит, болельщиков что-то не устраивало в нашей игре. Тем не менее, при Александре Владимировиче команда завоевала четыре чемпионских титула, что говорит о высоком уровне профессионализма тренера. Наверное, те, кто скандировал поняли, насколько были неправы, – сказал Володько.