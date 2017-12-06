«Вечерний Брест»: «Сведущие люди в клубе утверждают, что разрывать контракт с Журавелем никто не собирался и это была его нежданная инициатива, поставившая всех в тупик»

Журналист Василий Сарычев рассказал подробности расставания брестского «Динамо» и Владимира Журавеля.

«Еще в понедельник все было спокойно. Владимир Журавель ехал в Брест на итоговое собрание, после которого мы договорились встретиться и даже согласовали тему беседы у клубной пресс-службы.

Сразу после собрания он позвонил с извинениями, что не может дать интервью ввиду некоторых обстоятельств. Тембр голоса не оставлял сомнений: что-то произошло.

На другой день Журавель написал заявление об уходе. К вечеру оно было удовлетворено.

По инсайдерской информации, на собрании не было чего-то, что могло вызвать такую реакцию, – шел рутинный разбор полетов руководителей служб. Возможно, разговор состоялся накануне.

С другой стороны, сведущие люди в клубе утверждают, что разрывать контракт с Журавелем никто не собирался и это была его нежданная инициатива, поставившая всех в тупик.

Можно только гадать, что стало толчком для такого решения. Был ли это гнев терпеливого человека, или реакция на неведомое нам событие, или плод летних обид, или договоренность, или завуалированная заготовка?

Ему можно пенять за провальный старт в еврокубках и невыразительную, нестабильную игру, но он выполнил турнирный минимум и выжал из финиша все возможное, он добился в конце концов слаженности действий на поле, стабилизировал состав и сделал команду медалеспособной. Следующий сезон, по всему, должен был вытолкнуть ее вверх.

Но Журавель уходит на полпути, не сняв сливки с так тяжело найденной игры.

Что будет дальше, кого пригласят на смену? Как отреагируют футболисты, часть из которых шли в «Динамо» персонально под Журавеля?

В числе кандидатов на высвободившийся пост главкома называются экс-московский спартаковец Валерий Карпин, несколько тренеров из Чехии и Германии.

Остается надеяться, что кто бы это ни был, он приедет не ломать – продолжать.

А Владимиру Ивановичу спасибо. За надежды, Кубок, четвертое место и веселенький сезон. Без работы Журавель точно не останется – равно как и «Динамо» без тренера.

Жизнь продолжается», – написал Сарычев.