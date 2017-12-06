WADA: «Решение МОК подкрепляет выводы Макларена, Россия должна их признать»

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Играх-2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном​, заявили в пресс-службе WADA.

«Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу», — говорится в сообщении антидопинговой организации.

Ранее МОК отстранил российскую сборную от участия в Играх-2018. Атлеты из России смогут выступить в Пхенчхане только в нейтральном статусе.