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WADA: «Решение МОК подкрепляет выводы Макларена, Россия должна их признать»

07.12.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Играх-2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном​, заявили в пресс-службе WADA.

«Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу», — говорится в сообщении антидопинговой организации.

Ранее МОК отстранил российскую сборную от участия в Играх-2018. Атлеты из России смогут выступить в Пхенчхане только в нейтральном статусе. 

 
 
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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Играх-2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий...

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