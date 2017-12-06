Олег Страханович: «Новый генеральный директор Мозырского НПЗ» сделает все, чтобы «Славия» вернулась в элиту»

Полузащитник «Славии» Олег Страханович надеется, что клуб вернется в элиту.

— «Нафтан» последние годы испытывал большие финансовые проблемы, и есть сомнения насчет будущего этого клуба. А что можно ожидать в следующем сезоне от «Славии»?

— Виталий Павлов, новый генеральный директор Мозырского НПЗ и председатель попечительского совета ФК «Славия», сам был футболистом, так что, думаю, он сделает все, чтобы команда вернулась в элиту. Честно скажу, сильно уважаю этого человека. Общался с ним не раз. Он приезжал на командные собрания, разговаривал с нами. Конечно, я не знаю Виталия Петровича как личность, никогда с ним не ходил в баню или ресторан. Но у меня всегда было положительное мнение по поводу его помощи, которую он оказывал клубу.

— Финансовая поддержка была на достаточном уровне?

— По крайней мере, она была стабильной. Не было такого, чтобы игроки сидели без зарплаты несколько месяцев. Конечно, деньги были не такие, как у лидеров нашего чемпионата. Но все должно поступать постепенно: есть результат — есть финансирование. Зачем платить большие зарплаты тем, кто ничего не выигрывает? Это просто трата денег.

К слову, считаю, этот сезон в чем-то поучительный для «Славии». Мне жаль, что коллектив покинул высшую лигу. С другой стороны, прошедший чемпионат можно взять на заметку и сделать определенные выводы. Разложить по полкам все имеющиеся причины: внешние и внутренние, субъективные и объективные. Потенциально команда была не той, что могла претендовать на вылет. Это я говорю как футболист, поигравший на профессиональном уровне более 20 лет. Например, все, что вне поля, должно там и оставаться, когда футболисты выходят на игру. У них должна быть одна цель — победить. Знаю много примеров, когда общее дело сближало тех людей, которые в раздевалке между собой не общались. В этом плане, думаю, есть вопросы. Так что желаю парням, которые останутся в команде, сделать нужные выводы. Уже пора. Я не призываю быть деспотом, но мне, например, нравится, как ставят дисциплину в своих командах Юрген Клопп и Маурисио Почеттино, – сказал Страханович.