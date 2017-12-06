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Александр Глеб: «Собираюсь посмотреть игру «Арсенал» – БАТЭ по телевизору. Буду болеть за красивый футбол»
07.12.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский футболист Александр Глеб не поехал на матч Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ, который состоится в Лондоне вечером 7 декабря.
«Да, собираюсь посмотреть игру по телевизору. За кого буду болеть? Честно говоря, не хочу высказывать какие-то оценки. А зачем? Буду болеть за красивый футбол», – сказал Глеб.
В настоящее время Глеб находится в Германии, куда он отправился на день рождения друга.
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Александр Глеб: «Собираюсь посмотреть игру «Арсенал» – БАТЭ по телевизору. Буду болеть за красивый футбол»
Белорусский футболист Александр Глеб не поехал на матч Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ, который состоится в Лондоне вечером 7 декабря.
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