Александр Глеб: «Собираюсь посмотреть игру «Арсенал» – БАТЭ по телевизору. Буду болеть за красивый футбол»

Белорусский футболист Александр Глеб не поехал на матч Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ, который состоится в Лондоне вечером 7 декабря.

«Да, собираюсь посмотреть игру по телевизору. За кого буду болеть? Честно говоря, не хочу высказывать какие-то оценки. А зачем? Буду болеть за красивый футбол», – сказал Глеб.

В настоящее время Глеб находится в Германии, куда он отправился на день рождения друга.

Глеб готов был играть за БАТЭ бесплатно. Но ему отказали