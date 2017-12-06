Александр Володько: «БАТЭ уже однажды смог обыграть «Баварию», почему не попробовать выиграть в Лондоне?»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».

- Вам остался еще один матч в Лиге Европы. Тяжело настроиться на него, после того как кульминационный момент сезона уже прошел?

– В последней игре нас ждет очень серьезное испытание. Но, БАТЭ уже много чего повидал на своем пути и сталкивался с разными трудностями. Чемпионат закончился, мышцы разминаем только на тренировках. Будет непросто, тем более мы знаем, что итоговое положение в группе зависит не только от нас. Но постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы использовать этот маленький шанс.

- Несмотря на то что БАТЭ вновь не попал в групповой этап Лиги чемпионов, удовлетворены ли вы еврокубковым сезоном?

– Конечно, всегда хочется играть в Лиге чемпионов, однако выход в групповой этап любого еврокубока для страны, в которой есть один классный стадион – большой успех. Хотелось бы, чтобы уровень нашего чемпионата немного подрос, тогда и в еврокубках будет полегче. Переключаться с футбола высокого уровня на футбол более низкого уровня всегда проще, чем наоборот.

- В вашей еврокубковой кампании можно выделить два напряженных момента, когда вы не сумели обыграть дома «Алашкерт» и «Александрию». Кажется, эти встречи также хорошо вписываются в ряд событий, происходивших с вами в нынешнем сезоне, когда БАТЭ вначале создавал себе трудности, а потом героически их решал.

– Мне кажется, что выйти победителем из любой ситуации БАТЭ позволяет опыт, которого мы достаточно накопили за годы выступлений в еврокубках. К счастью, в вами упомянутых матчах, команда показала, что у нее есть характер. Часто так случается, что нужно вначале напортачить, чтобы потом встряхнуться.

- Верите, что вам удастся выкрутиться еще раз: что вы обыграете «Арсенал» и выйдете из группы?

– Второй тайм первого матча показал, что мы можем играть на равных даже с такими клубами. БАТЭ уже однажды смог обыграть «Баварию», почему не попробовать выиграть в Лондоне? Мы должны в это верить.

– Рассчитываете на недооценку со стороны соперника?

– Это будет один из факторов, который может сыграть на руку БАТЭ, – сказал Володько.