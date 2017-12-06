Три золотые медали завоевали белорусские паралимпийцы на ЧМ по плаванию в Мехико

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три золотые медали завоевали белорусские паралимпийцы в предпоследний день чемпионата мира по плаванию, который проходит в Мехико, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Бокий одержал свою шестую победу на турнире. Бобруйчанин, выступая в категории SM13, первым коснулся бортика плавательного бассейна на дистанции 200 м комплексным плаванием - 2 мин. 07,50 сек. В категории SB12 белорус Владимир Изотов также стал первым на дистанции 100 м брассом - 1 мин. 07,32 сек. Награду на чемпионате мира в Мехико завоевал и Григорий Зудилов, который в категории SM11 на дистанции 200 м комплексным плаванием занял первое место - 2 мин. 39,34 сек.

Всего на счету паралимпийской сборной Беларуси по плаванию на мировом форуме 10 золотых наград, шесть серебряных и одна бронзовая. С 17 наградами команда занимает пятое место в общем медальном зачете. Лидируют пловцы из Китая - 46 наград, которые опережают команду США (47 медалей) по количеству первых мест - 25 против 20.

Чемпионат мира по плаванию среди паралимпийцев завершится в Мехико 7 декабря.-0-