МИНСК, 7 дек — Sputnik. Португальский форвард мадридского футбольного клуба "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов, отличившись во всех матчах группового этапа турнира, сообщает Sputnik.

Накануне состоялся заключительный этап группового раунда ЛЧ. В группе Н "Реал" принимал дома дортмундскую "Боруссию". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе "сливочных" отличись Борха Майораль (8-я минута), Криштиану Роналду (12) и Лукас Васкес (81). У "Боруссии" дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (43 и 49).

Мяч, забитый Роналду, стал для португальца девятым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее 32-летний нападающий отличился в домашних играх "Реала" с кипрским АПОЭЛом (3:0) и лондонским "Тоттенхэмом" (1:1), а также гостевых встречах с "Боруссией" (3:1), "Тоттенхэмом" (1:3) и АПОЭЛом (6:0). Роналду возглавляет список снайперов турнира.

Кроме того, нападающий догнал форварда "Барселоны" Лионеля Месси в списке лучших снайперов за всю историю групповых этапов ЛЧ. У обоих по 60 голов. Следующим идет партнер Роналду по "Реалу" Карим Бензема – 40 мячей.

Кто сыграет в 1/8 финала ЛЧ

По итогам группового раунда определились все 16 участников плей-офф ЛЧ. Жеребьевка 1/8 финала состоится в швейцарском Ньоне (начало в 14:00 по минскому времени). Команды распределены по двум корзинам: в первой – победители групп, во второй – команды, занявшие вторые места в своих квартетах.

Корзина 1 : "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Рома", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бешикташ", "Тоттенхэм"

: "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Рома", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бешикташ", "Тоттенхэм" Корзина 2: "Базель", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Севилья", "Шахтер", "Порту", "Реал"

В одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе, а также представители одной страны. Победители групп первые матчи проведут на выезде. Данные игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные — 6, 7, 13 и 14 марта.