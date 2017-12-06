Девятовский о призыве Милонова отказаться от участия в Олимпиаде: «Нельзя забывать о судьбе спортсмена, судьбе человека. Здесь не нужно эмоционально поддаваться»

Депутат Палаты представителей Вадим Девятовский уверен, отстранять всю сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года было не нужно.

«Представьте себе спортсмена, который никогда не нарушал антидопинговые правила, всегда честно заполнял форму местонахождения, сдавал допинг-контроли, и представьте себе, что ему говорят: «Ты не едешь на Олимпиаду». Потому что он несет общую ответственность. Не будем сейчас говорить о системе — здесь очень тонкий вопрос, и словами бросаться нельзя, но станьте на место этого честного спортсмена.

Да, есть виды спорта, которые могут больше попадать под подозрение — велоспорт, тяжелая и легкая атлетика. Но возьмем фигурное катание — я не слышал, чтобы там вообще была проблема допинга. И получается, что все российские фигуристы, которые задают тон в мировом фигурном катании, они не поедут. Ну, или в лучшем случае, они попадают под какие-то рамки допуска: все равно будет заседание комиссии, которая будет их допускать или не допускать к участию в соревнованиях», – сказал Девятовский.

Вместе с тем, Девятовский категорически против того, чтобы белорусская сборная в знак солидарности с россиянами отказалась от участия в зимней Олимпиаде.

«Нельзя забывать о судьбе спортсмена, судьбе человека. Здесь не нужно эмоционально поддаваться. Я понимаю возмущение людей, которые делают такие резкие призывы, но я прошу обратить внимание на спортсмена — возможно, это тот его шанс выступить на Олимпиаде, который выпадает один раз в жизни», – сказал Девятовский.