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Паралимпиец Игорь Бокий выиграл шестое золото на ЧМ в Мехико
07.12.2017 14:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл шестую золотую медаль на Чемпионате мира среди паралимпийцев, сообщает Sputnik.
Бобруйчанин в категории SM13 стал первым на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав результат 2 минуты 7,5 секунды. Эта медаль стала бля Бокия шестой золотой наградой на нынешнем мировом первенстве. Белорус повторил свой успех прошлого планетарного первенства, которое прошло в Глазго в 2015 году.
В предпоследний соревновательный день копилка сборной Беларуси также пополнилась медалями высшего достоинства Владимира Изотова (категория SB12) и Григория Зудилова (категория SM11).
Всего же на счету белорусских паралимпийцев 17 медалей, десять из которых золотые, шесть серебряные и одна бронзовая. Беларусь в медальном зачете занимает пятое место. Первая строчка принадлежит Китаю (46 награда из них 25 золотых), второе место у американцев (47 – 20).
ЧМ завершается 7 декабря.
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Белорусы завоевали 17 наград и занимают пятое место в медальном зачете.
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