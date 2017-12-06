Паралимпиец Игорь Бокий выиграл шестое золото на ЧМ в Мехико

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл шестую золотую медаль на Чемпионате мира среди паралимпийцев, сообщает Sputnik.

Бобруйчанин в категории SM13 стал первым на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав результат 2 минуты 7,5 секунды. Эта медаль стала бля Бокия шестой золотой наградой на нынешнем мировом первенстве. Белорус повторил свой успех прошлого планетарного первенства, которое прошло в Глазго в 2015 году.

В предпоследний соревновательный день копилка сборной Беларуси также пополнилась медалями высшего достоинства Владимира Изотова (категория SB12) и Григория Зудилова (категория SM11).

Всего же на счету белорусских паралимпийцев 17 медалей, десять из которых золотые, шесть серебряные и одна бронзовая. Беларусь в медальном зачете занимает пятое место. Первая строчка принадлежит Китаю (46 награда из них 25 золотых), второе место у американцев (47 – 20).

ЧМ завершается 7 декабря.