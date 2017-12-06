ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США могут бойкотировать Игры-2018 из-за ситуации с КНДР

07.12.2017 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Посол США в ООН Никки Хейли сообщила о том, что участие американских атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове.

По словам Хейли, ситуация с Северной Кореей, которая с каждым днем становится все более агрессивной, преследуя свои ядерные амбиции, делает безопасность американских спортсменов неопределенной.

«Мы ничего не боимся, мы живем обычной жизнью. Для наших спортсменов Олимпиада будет прекрасным шансом показать то, над чем они так долго работали. И мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться в безопасности их участия в Играх.

Рекомендует ли правительство США своим спортсменам ехать на Олимпийски игры? Ответ будет зависеть от дальнейших действий Северной Кореи», – сказала Хейли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в ООН Никки Хейли сообщила о том, что участие американских атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 будет зависеть от ситуации на Корейском...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Мутко: «Готов уйти в отставку в любой момент, если это кому-то будет на пользу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика