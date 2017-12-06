МИНСК, 7 дек — Sputnik. Брестский футбольный клуб "Динамо-Брест" подтвердил отставку главного тренера команды Владимира Журавеля, сообщает Sputnik.

Накануне издание "Прессбол" сообщило, что руководство клуба приняло решение расстаться со специалистом, который привел брестчан к победе в Кубке Беларуси.

"Владимир Журавель покинул "Динамо-Брест". Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон", — подтвердили отставку главкома команды в пресс-службе "Динамо".

Клуб поблагодарил Журавеля за сезон, в ходе которого брестские "динамовцы" заняли четвертое место (это лучший результат команды за последние 25 лет) в чемпионате страны и выиграли Кубок Беларуси .

"Администрация, тренерский штаб и футболисты "Динамо-Брест" благодарят вас, Владимир Иванович, за профессионализм, добросовестность и самоотдачу в работе. Желаем Вам удач и новых побед на тренерском пути", — говорится в сообщении "Динамо".

Имя нового рулевого команды пока неизвестно. СМИ сообщают, что его в числе кандидатов на поста главного тренера как белорусские специалисты, так и иностранные. По информации портала Tribuna.com , место журавля займет литовец Валдас Иванаускас, уже работающий в спортивной дирекции клуба.