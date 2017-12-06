|
Брестское "Динамо" рассталось с Журавелем
07.12.2017 15:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Брестский футбольный клуб "Динамо-Брест" подтвердил отставку главного тренера команды Владимира Журавеля, сообщает Sputnik.
Накануне издание
"Владимир Журавель покинул "Динамо-Брест". Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон", — подтвердили отставку главкома команды в пресс-службе "Динамо".
Клуб поблагодарил Журавеля за сезон, в ходе которого брестские "динамовцы" заняли четвертое место (это лучший результат команды за последние 25 лет) в чемпионате страны и
"Администрация, тренерский штаб и футболисты "Динамо-Брест" благодарят вас, Владимир Иванович, за профессионализм, добросовестность и самоотдачу в работе. Желаем Вам удач и новых побед на тренерском пути", — говорится в сообщении "Динамо".
Имя нового рулевого команды пока неизвестно. СМИ сообщают, что его в числе кандидатов на поста главного тренера как белорусские специалисты, так и иностранные. По информации портала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под руководством Журавеля брестчане показали лучший результат в чемпионате Беларуси за последние пять лет.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии