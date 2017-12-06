Александр Когалев: «Приостановил учебу в БГУФК, был риск попасть под распределение в Шклов»

Форвард хоккейного минского «Динамо» Александр Когалев в беседе с корреспондентом «ПБ» Вячеславом Федоренковым рассказал о взятии «академки» в БГУФК из-за нежелания распределяться в Шклов.

- У тебя редкое для хоккеиста счастье — день рождения в конце мая. Хоть отпраздновать нормально можно.

– На самом деле никаких особых празднеств по этому случаю не припомню. Наиболее яркое впечатление последних лет — совместный с друзьями просмотр четвертьфинала Беларусь — Швеция в мае 2014-го. И интересно было, да и не до турций на тот момент — экзамены, сессия...

- Закончил?

– Приостановил, сейчас буду восстанавливаться в БГУФК, доучиваться на тренера.

- С чем связан академический отпуск?

– С риском попасть под распределение.

- Знал куда?

– Да — в Шклов. Там как раз арену недавно построили.

- Это что же — даже профессионального игрока с контрактом может не минуть чаша сия?

– Легко, если только он не кандидат в сборную. Именно национальную — «молодежка» не подходит. Хотя «20-леткам»-то распределение так и так не грозит — по возрасту. Учиться каждому еще пару-тройку лет. Сейчас можно и мне восстанавливаться — попал в обойму взрослой сборной, – сказал Когалев.