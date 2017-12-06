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Александр Когалев: «Приостановил учебу в БГУФК, был риск попасть под распределение в Шклов»
07.12.2017 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард хоккейного минского «Динамо» Александр Когалев в беседе с корреспондентом «ПБ» Вячеславом Федоренковым рассказал о взятии «академки» в БГУФК из-за нежелания распределяться в Шклов.
- У тебя редкое для хоккеиста счастье — день рождения в конце мая. Хоть отпраздновать нормально можно.
– На самом деле никаких особых празднеств по этому случаю не припомню. Наиболее яркое впечатление последних лет — совместный с друзьями просмотр четвертьфинала Беларусь — Швеция в мае 2014-го. И интересно было, да и не до турций на тот момент — экзамены, сессия...
- Закончил?
– Приостановил, сейчас буду восстанавливаться в БГУФК, доучиваться на тренера.
- С чем связан академический отпуск?
– С риском попасть под распределение.
- Знал куда?
– Да — в Шклов. Там как раз арену недавно построили.
- Это что же — даже профессионального игрока с контрактом может не минуть чаша сия?
– Легко, если только он не кандидат в сборную. Именно национальную — «молодежка» не подходит. Хотя «20-леткам»-то распределение так и так не грозит — по возрасту. Учиться каждому еще пару-тройку лет. Сейчас можно и мне восстанавливаться — попал в обойму взрослой сборной, – сказал Когалев.
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Форвард хоккейного минского «Динамо» Александр Когалев в беседе с корреспондентом «ПБ» Вячеславом Федоренковым рассказал о взятии «академки» в БГУФК из-за...
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