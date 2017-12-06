«ПСЖ» попробует пригласить Аллегри по завершении сезона, если Эмери не выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возглавляет шорт-лист «ПСЖ».

Руководство клуба планирует расстаться летом с Унаи Эмери, если тот не сумеет привести парижан к победе в Лиге чемпионов.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи остался недоволен игрой команды в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии» (1:3).

По данным Gazzetta dello Sport, именно Аллегри является основной кандидатурой для французской команды, однако в числе претендентов также Луис Энрике, Антонио Конте, Диего Симеоне и Жозе Моуринью.