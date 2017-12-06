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«ПСЖ» попробует пригласить Аллегри по завершении сезона, если Эмери не выиграет Лигу чемпионов
07.12.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возглавляет шорт-лист «ПСЖ».
Руководство клуба планирует расстаться летом с Унаи Эмери, если тот не сумеет привести парижан к победе в Лиге чемпионов.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи остался недоволен игрой команды в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии» (1:3).
По данным Gazzetta dello Sport, именно Аллегри является основной кандидатурой для французской команды, однако в числе претендентов также Луис Энрике, Антонио Конте, Диего Симеоне и Жозе Моуринью.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возглавляет шорт-лист «ПСЖ».
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