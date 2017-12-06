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Брестское «Динамо» интересуется Сарокой и Лаптевым

07.12.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающие «Шахтера» Денис Лаптев и минского «Динамо» Антон Сарока попали в сферу интересов брестского «Динамо».

Форвард минчан провел в сезоне-2017 30 матчей, забил 12 голов и отдал три голевые передачи. Кроме того, на счету Сароки точный удар в ворота сборной Франции.

26-летний Лаптев в чемпионате страны-2017 принял участие в 29 поединках, забил 10 голов и отдал три голевые передачи.

 
 
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Нападающие «Шахтера» Денис Лаптев и минского «Динамо» Антон Сарока попали в сферу интересов брестского «Динамо».

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