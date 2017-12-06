АБФФ: В связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко» перенесена церемония «Золотой мяч»

АБФФ сегодня сообщила о том, что ежегодная церемония закрытия сезона «Звездный мяч» перенесена.

«В связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения Исполкома от 23 ноября 2017 года запланированное на завтра заседание Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» переносится на более поздний срок.

Таким образом, подведение итогов футбольного сезона 2017 года и официальная церемония «Звездный мяч» также пройдут позднее. О дате и месте проведения мероприятий будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении АБФФ.

Напомним, 23 ноября в Доме футбола состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета АБФФ.

Заседание было созвано Председателем АБФФ по требованию членов Исполкома в соответствии со статьей 5.71 устава Ассоциации.

В ходе заседания выступил председатель Апелляционного комитета АБФФ Александр Назаров.

Информация спикера о результатах рассмотрения дисциплинарными органами АБФФ санкций в отношении футбольного клуба БАТЭ была принята к сведению членами Исполкома.

Отметим, что завтра должно было пройти заседание исполкома АБФФ, на котором должны были подведены итоги чемпионата Беларуси.

Ранее минское «Динамо» заявило о том, что продолжит борьбу по решению, которое было применено к БАТЭ – команде вернули три очка в «деле Веремко».

В минском «Динамо» говорят, что точка в «деле Веремко» не поставлена. Что Юрий Чиж может сделать?