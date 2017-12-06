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«Золотой мяч». Мертенс и Коутиньо заняли 29-е место

07.12.2017 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журнал France Football начал оглашать результаты голосования за претендентов на «Золотой мяч».

В расширенный список на звание лучшего футболиста 2017 года вошли 30 игроков.

26. Ян Облак («Атлетико»)

27. Матс Хуммельс («Бавария»)

28. Эдин Джеко («Рома»)

29. Дрис Мертенс («Наполи»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

Золотой мяч 2017. Снова Роналду

 
 
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Журнал France Football начал оглашать результаты голосования за претендентов на «Золотой мяч».

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