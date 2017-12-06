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«Золотой мяч». Мертенс и Коутиньо заняли 29-е место
07.12.2017 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журнал France Football начал оглашать результаты голосования за претендентов на «Золотой мяч».
В расширенный список на звание лучшего футболиста 2017 года вошли 30 игроков.
26. Ян Облак («Атлетико»)
27. Матс Хуммельс («Бавария»)
28. Эдин Джеко («Рома»)
29. Дрис Мертенс («Наполи»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)
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Журнал France Football начал оглашать результаты голосования за претендентов на «Золотой мяч».
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