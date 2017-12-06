Заслуженный тренер Беларуси Макаренко: «Если бы российские спортсмены пошли под белорусским флагом, это было бы прекрасно. Мы только «за»!»

Первый белорусский олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер Беларуси Сергей Макаренко поделился мнением лишении российских спортсменов возможности выступать под флагом РФ на Олимпиаде-2018.

«Если бы российские спортсмены пошли под белорусским флагом, это было бы прекрасно. Мы только «за»! Тем более, что у нас есть Союзное государство, и можно было использовать это как шанс выступать от него. Но все это требует решения многих правовых и юридических аспектов. И много времени», – сказал Макаренко.

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