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Депутат Госдумы РФ: «Перед Токио-2020 нужно рассмотреть возможность создания единой команды Союзного государства»

07.12.2017 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Депутат Госдумы РФ, зампредседателя комиссии Парламентского собрания России и Беларуси по информполитике Владимир Афонский не исключил, что на следующей Олимпиаде может выступить единая команда Союзного государства, состоящая из белорусских и российских спортсменов.

«Что мы со стороны Союзного государства можем сделать сейчас? С зимней Олимпиадой в Южной Корее – уже, увы, поздно. Мы можем сейчас выразить свое мнение и обратиться к МОК и к мировому спортивному сообществу с совместным заявлением от Союзного Государства о несправедливости вынесенного решения.

Следующая Олимпиада будет в Токио в 2020 году. Это время и ближайший год необходимо использовать для работы над ошибками. И, возможно, рассмотреть вероятность создания единой команды Союзного государства, юридически закрепив это право в международных спортивных организациях», – сказал Афонский.

 
 
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Депутат Госдумы РФ, зампредседателя комиссии Парламентского собрания России и Беларуси по информполитике Владимир Афонский не исключил, что на следующей...

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