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Евро-2020: матч открытия примет Рим, а не Петербург

07.12.2017 19:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Риме, сообщил на пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.

В четверг в швейцарском Ньоне прошло заседание Исполкома УЕФА, на котором состоялись выборы города-хозяина первого матча Евро-2020. За право принять матч открытия борьбу вели Рим, Амстердамом, Брюссель, Санкт-Петербург и Глазго.

"Ареной, на которой пройдет матч открытия Еевро-2020, по итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне объявлен римский "Стадио Олимпико", — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Кроме того, в результате жеребьевки были определены города, которые примут матчи групповой стадии:

  • Группа A: Рим и Баку
  • Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген
  • Группа C: Амстердам и Бухарест
  • Группа D: Лондон и Глазго
  • Группа E: Бильбао и Дублин
  • Группа F: Мюнхен и Будапешт

Отмечается, что четыре поединка, которые первоначально планировалось отдать Брюсселю, будут сыграны на лондонском стадионе "Уэмбли". "Поскольку "Евростадиум" (в Брюсселе — Sputnik) не смог выполнить условия, выдвинутые исполкомом УЕФА 20 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Таким образом, "Уэмбли" примет семь матчей, поскольку ранее в столице Великобритании планировалось провести один матч группового этапа, один полуфинал и финал.

Если ассоциация-хозяйка континентального первенства пробьется в финальную стадию, то как минимум два матча проведет дома.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).

 
Теги: Минск
 
 
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Брюссель лишен права принять игры турнира, поскольку не выполнил условия в связи со срывами сроков строительства стадиона.

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