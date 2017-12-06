|
Евро-2020: матч открытия примет Рим, а не Петербург
07.12.2017 19:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Риме, сообщил на пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.
В четверг в швейцарском Ньоне прошло заседание Исполкома УЕФА, на котором состоялись выборы города-хозяина первого матча Евро-2020. За право принять матч открытия борьбу вели Рим, Амстердамом, Брюссель, Санкт-Петербург и Глазго.
"Ареной, на которой пройдет матч открытия Еевро-2020, по итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне объявлен римский "Стадио Олимпико", — говорится в сообщении на официальном
Кроме того, в результате жеребьевки были определены города, которые примут матчи групповой стадии:
Отмечается, что четыре поединка, которые первоначально планировалось отдать Брюсселю, будут сыграны на лондонском стадионе "Уэмбли". "Поскольку "Евростадиум" (в Брюсселе — Sputnik) не смог выполнить условия, выдвинутые исполкомом УЕФА 20 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.
Таким образом, "Уэмбли" примет семь матчей, поскольку ранее в столице Великобритании планировалось провести один матч группового этапа, один полуфинал и финал.
Если ассоциация-хозяйка континентального первенства пробьется в финальную стадию, то как минимум два матча проведет дома.
Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брюссель лишен права принять игры турнира, поскольку не выполнил условия в связи со срывами сроков строительства стадиона.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии