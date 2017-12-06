Евро-2020: матч открытия примет Рим, а не Петербург

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Риме, сообщил на пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.

В четверг в швейцарском Ньоне прошло заседание Исполкома УЕФА, на котором состоялись выборы города-хозяина первого матча Евро-2020. За право принять матч открытия борьбу вели Рим, Амстердамом, Брюссель, Санкт-Петербург и Глазго.

"Ареной, на которой пройдет матч открытия Еевро-2020, по итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне объявлен римский "Стадио Олимпико", — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Кроме того, в результате жеребьевки были определены города, которые примут матчи групповой стадии:

Группа A : Рим и Баку

: Рим и Баку Группа B : Санкт-Петербург и Копенгаген

: Санкт-Петербург и Копенгаген Группа C : Амстердам и Бухарест

: Амстердам и Бухарест Группа D : Лондон и Глазго

: Лондон и Глазго Группа E : Бильбао и Дублин

: Бильбао и Дублин Группа F: Мюнхен и Будапешт

Отмечается, что четыре поединка, которые первоначально планировалось отдать Брюсселю, будут сыграны на лондонском стадионе "Уэмбли". "Поскольку "Евростадиум" (в Брюсселе — Sputnik) не смог выполнить условия, выдвинутые исполкомом УЕФА 20 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Таким образом, "Уэмбли" примет семь матчей, поскольку ранее в столице Великобритании планировалось провести один матч группового этапа, один полуфинал и финал.

Если ассоциация-хозяйка континентального первенства пробьется в финальную стадию, то как минимум два матча проведет дома.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).