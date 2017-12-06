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«Беларусь 5»: Старгородский может вернуться в «Шахтер»

07.12.2017 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер» может вернуть полузащитника Артема Старгородского.

Ранее футболист уже выступал за солигорский клуб с 2014 по 2016 год.

Украинец являлся капитаном клуба. По информации «Беларусь 5», контракт может быть подписан в ближайшее время.

Ранее Старгородский выступал за киевский «Арсенал». В январе полузащитнику исполнится 36 лет.

 
 
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«Шахтер» может вернуть полузащитника Артема Старгородского.

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