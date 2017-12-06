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Андрей Скабелка: «Абсолютно недоволен легионерами «Авангарда». Они играют очень слабо»

07.12.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период сегодня – это моя и тренерского штаба вина. Начали играть не так, как хотели. «Лада» хорошо побежала, мы были недостаточно агрессивными, играли в пассивный хоккей.

Но в перерыве удалось достучаться до игроков, со второго периода взвинтили темп и в третьем периоде уже вкатились и моменты создавали. Единственное, второй пропущенный гол, там сами отдали шайбу.

Не можем развить преимущество, быстро пропускаем после заброшенных шайб, начинается нервная игра. Но хорошо, что выиграли сегодня в две шайбы.

Из негатива: нападающие опять забили только один гол, у нас есть большой резерв для усиления со стороны форвардов. 

Я абсолютно недоволен нашими иностранцами, они играют очень слабо. В ближайшее время мы примем какое-то решение, потому что легионер должен быть сильнее, должен делать результат, а у нас этого не происходит.

Надеюсь, что до 20 декабря сумеем что-то предпринять», – заявил Скабелка.

 
 
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Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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